Waterkanon ingezet na Antwerpse derby: 10-tal arrestaties

Het was lange tijd rustig tijdens en na de wedstrijd Beerschot-Wilrijk - Antwerp, maar nu hebben supporters het toch bont gemaakt. De politie is moeten tussenkomen en heeft het waterkanon ingezet. Een tiental personen is opgepakt. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Er vielen een aantal lichtgewonden, onder wie een agent, en een politievoertuig liep schade op. Intussen is de rust opnieuw weergekeerd.

"Op een bepaald moment zagen we een groep van ongeveer 300 personen die zich massaal verplaatste", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns aan VTM NIEUWS. "Wat hun intenties waren is onbekend, maar om een confrontatie te vermijden heeft de politie ingegrepen. Omdat de supporters niet spontaan op hun stappen wilden terugkeren, hebben onze manschappen het waterkanon en pepperspray ingezet."

Volgens Wouter Bruyns is een tiental personen opgepakt, en liepen een aantal personen ook lichte verwondingen op. "Er is ook schade aan politievoertuigen, maar die moet nog opgemeten worden."

Vanochtend werd al een tiental personen opgepakt. Het gaat om Nederlanders die al sinds deze ochtend in een van de supporterscafés in de buurt van het stadion waren.

Dan toch rellen na stadsderby in Antwerpen! Politie zet waterkanon in! #VTMNIEUWS pic.twitter.com/1IQvpiAEH7 — Gunter Van Stappen (@GunterV) 29 april 2018