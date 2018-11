In Charleroi is een bijeenkomst van de gele hesjes afgelopen nacht uit de hand gelopen. De gele hesjes waren samengekomen in het centrum van de stad, maar net voor middernacht mengde een grote groep relschoppers zich onder de manifestanten. Ze bekogelden de politie met allerlei projectielen, en een benzinestation en een bushokje werden vernield. De politie zette het waterkanon in om de groep uit elkaar te drijven. Twee mensen werden opgepakt en er vielen ook verschillende gewonden.