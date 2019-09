Waterhoos gespot in Belgisch deel van de Noordzee

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen heeft een waterhoos gespot in het Belgische deel van de Noordzee. Een waterhoos wordt veroorzaakt door snel draaiende lucht boven open water. Het water wordt zo omhoog gevoerd. Zo'n waterhoos komt aan onze kust vaker voor dan we denken. Vooral in de late zomer of het vroege najaar zijn er enkele te spotten omdat de zee dan helemaal opgewarmd is. De waterhoos is veel onschuldiger dan een windhoos of tornado. Eens hij aan land komt, lost hij meestal op want het warme zeewater is zijn voedingsbodem. De waterhoos behoudt zelden voldoende kracht om aan land schade aan te richten.