Wat verandert vanaf 1 januari?

Op 1 januari zijn er nogal wat nieuwigheden die u in uw portemonnee kunt voelen. Bier en postzegels worden duurder, en banken vragen meer voor verrichtingen. Tegelijk houden werknemers netto weer wat meer over van hun brutoloon.

We beginnen met het goede nieuws: De taxshift zorgt er voor dat u vanaf deze maand wat meer loon ontvangt. Wie bijvoorbeeld 1.500 euro netto verdient, krijgt er 37 euro bij. Een pak bedienden zien hun loon deze maand ook geïndexeerd, aangepast dus aan de prijsstijgingen.

Die loonsverhoging komt goed van pas, want ook dit jaar wordt vanalles duurder. De banken verhogen vandaag alweer hun tarieven. De bank Fortis vraagt nu plots driemaal meer voor het regelen van een nalatenschap, 150 euro wordt dat. Als u centen moet krijgen, gaat dat wel sneller gebeuren. De banken gaan voortaan geld al na enkele seconden op uw rekening storten.

Er zijn ook een hele rits kleine prijsverhogingen. Bij BPost bijvoorbeeld: Op brieven die je de volgende dag al wil geleverd zien, moet je (weer) een Prior-zegel van 1 euro kleven. Als u zichzelf wil troosten met een pintje, dan kost dat in 2019 ook weer wat meer.

Voor huurders brengt het nieuwe jaar ook al geen goed nieuws. De huurwaarborg wordt weer van 2 op 3 maanden gebracht. Wie dat niet kan betalen, kan wel een renteloze lening afsluiten.

Een niet onbelangrijk lichtpuntje: De distributiekosten van gas en elektriciteit gaan dan weer wat dalen, en telefoneren of sms-en naar een ander EU-land, wordt vanaf mei ook goedkoper.

In de medische sector tenslotte wordt de huisdokter weer wat duurder. Er komen wel vaste tarieven in ziekenhuizen. Een bevalling bv. kost dan overal evenveel. Vanaf dit jaar krijgen de ouders dan maandelijks voor elk kind een vast bedrag van 163 euro. De vroegere kinderbijslag steekt in een nieuw kleedje.