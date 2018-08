Wat met het sproeiverbod nu het geregend heeft?

De regen- en onweersbui van afgelopen nacht betekent in geen enkele Vlaamse provincie dat het sproeiverbod wordt opgeheven of zal versoepelen. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS bij de bevoegde gouverneurs. Pas wanneer er nog meer regen valt, zullen er commissies samenzitten om een besluit te formuleren. De situatie wordt wel overal op de voet opgevolgd.

We haalden gisteren niet alleen een dagrecord wat de warmte betreft, op veel plaatsen heeft het voor het eerst sinds lang nog eens geregend. Dat betekent echter niet automatisch dat het sproeiverbod wordt afgeschaft en we naar hartenlust weer auto's kunnen wassen en zwembaden kunnen vullen.

Antwerpen

In Antwerpen zal de werkgroep ‘waterschaarste provincie Antwerpen’ maandagnamiddag vergaderen over de toekomst van het sproei- en captatieverbod. De beslissing die maandag genomen wordt, hangt af van de hoeveelheid regen die de komende dagen in Antwerpen valt.

Limburg

“Wij hebben geen plannen om op korte termijn iets te veranderen”, klinkt het bij Herman Reynders, gouverneur van Limburg. “Het heeft gisteren maar op een paar plaatsen geregend en het moet toch een paar dagen heel hard regenen voordat we iets zullen veranderen”, klinkt het nog.

Oost-Vlaanderen

Ook in Oost-Vlaanderen blijft het sproeiverbod voorlopig onveranderd. "De situatie en de watervoorraden worden wel van nabij opgevolgd", aldus de woordvoerder van de gouverneur.

Vlaams-Brabant

Lodewijk De Witte, gouverneur van Vlaams-Brabant bevestigt dat ook daar het sproeiverbod voorlopig blijft gelden. De komende dagen wordt de situatie nauwlettend opgevolgd en geëvalueerd. “Een eventuele beslissing hangt ook samen met wat er op Vlaams niveau gebeurt en wat er door de droogtecommissie wordt geadviseerd”, aldus de gouverneur.

West-Vlaanderen

In de provincie West-Vlaanderen blijft het sproeiverbod nog zeker enkele weken van kracht, omdat er op enkele dagen regen na, nog de hele maand droogte wordt voorspeld. Dat bevestigt de kabinetschef van gouverneur Carl Decaluwé. “De regen van vannacht is enkel een druppel op de hete plaat en is erg plaatselijk”, klinkt het. Pas wanneer er weer een goeie wateraanvoer is, zullen de verboden worden opgeheven.