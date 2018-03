Wat doet paal op parkeerplaats gehandicapten?

In de Brusselse gemeente Etterbeek is er ophef ontstaan over een parkeerplaats voor gehandicapten in een nieuwe parkeergarage op de Jordaanplaats. Op foto's die VTM NIEUWS in handen kreeg, is een paal te zien in het midden van de parkeerplek. "Een misverstand", klinkt het bij burgemeester Vincent De Wolf (MR). "Het ongemak wordt vandaag nog aangepast."

Heel wat inwoners keken de voorbije dagen vreemd op toen ze de parkeerplaats voor gehandicapten met de paal aantroffen in de parkeergarage in Etterbeek. Toch is er volgens burgmeester De Wolf bouwkundig gezien geen probleem: "Een normale parkeerplaats in de garage is 2,3 meter, de afstand op deze plaats tussen de paal en de witte lijn bedraagt 3,3 meter. Dat is ruim voldoende voor een gehandicaptenplaats."

Toch geeft burgemeester De Wolf toe dat het hier gaat om een misverstand. "We hebben al een aantal klachten hierover gehoord. We gaan vandaag nog de lijnen herschilderen zodat de paal niet meer in de parkeerruimte staat. Maar ik herhaal: de parkeerplaats is voldoende groot voor mensen met een handicap."