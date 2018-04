Wat als je naaktfoto's online staan?

Wat moet je doen als iemand je naaktfoto's of -filmpjes verspreid heeft die nu op het internet circuleren? Of wat moet je doen als je vermoedens hebt dat je een van de honderden Vlaamse meisjes bent wiens naaktfoto's op een geheim forum zijn beland? Wij zochten het voor je uit.

Honderden Vlaamse meisjes zijn, zonder dat ze het weten, het slachtoffer van een ondergronds netwerk dat naaktfoto’s en -filmpjes uitwisselt. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM NIEUWS en het Nederlandse RTL NIEUWS. In totaal circuleren er meer dan 5.000 naaktfoto’s op de afgeschermde website, die door duizenden gebruikers worden geruild en verhandeld. Het parket is een onderzoek gestart nadat VTM NIEUWS het gerecht op de hoogte heeft gebracht.

Als je zelf het slachtoffer bent van dit schandaal, of je hebt sterke vermoedens dat je het slachtoffer ervan bent geworden, kan je deze stappen ondernemen. Advocate Cristine Mussche, die gespecialiseerd is in zedenfeiten, legt uit wat je kan doen.

VTM NIEUWS stapte met haar onderzoek naar de politie en het parket. Die beslisten om een onderzoek op te starten. Mensen die wéten dat ze het slachtoffer zijn van dit netwerk, kunnen zich aansluiten bij dat onderzoek, legt Mussche uit.

Concreet : Als je denkt slachtoffer te zijn of zeker weet dat je slachtoffer bent van feiten die aan bod kwamen, kan je hiervoor een klacht indienen bij de lokale politie (om het even welke).

Daar geef je aan dat het om dit dossier gaat, waarna zij je dossier linken aan het bestaande pv-nummer.

aan het bestaande pv-nummer. Je kan je bij het indienen van de klacht benadeelde persoon stellen. Zo word je op de hoogte gehouden van het eindresultaat van het onderzoek.

stellen. Zo word je op de hoogte gehouden van het eindresultaat van het onderzoek. Je kan ook een schrijven richten aan het Parket van de Procureur des Konings met daarin het pv-nummer van je klacht. Zo wordt jouw aangifte ook op niveau van het parket gelinkt aan het lopende onderzoek. Ook daar vermeld je best dat het over dit dossier gaat.

Bescherming als slachtoffer

Daarnaast is het heel belangrijk om te weten dat je als slachtoffer zeer goed beschermd bent. Zelfs al staan je foto’s online en ben jij terug te vinden op het netwerk. Dat maakt deel uit van het geheim van het onderzoek. Jouw naam zal dus niét in de pers of op andere openbare plaatsen terug te vinden zijn. Je verdedigen of laten verdedigen kan dus in alle discretie.

Onderzoek

Voor slachtoffers is het niet altijd duidelijk wat zo’n onderzoek je oplevert. Kunnen ze de daders wel pakken? “Je kan je burgerlijke partij stellen en je kan een schadevergoeding eisen”, zegt advocate Mussche.

Rechtsbijstand

“Het is belangrijk om te weten dat een rechtszaak je geen of bijna geen geld kost. Wat veel mensen vergeten, is dat in bijna elke familiale verzekering een rechtsbijstandsverzekering zit", legt Mussche uit. Die verzekering dekt grotendeels de kosten én komt ook tussen in kosten voor een psycholoog. "Dat is niet onbelangrijk in dit soort zaken.”

Zoek ook zeker hulp bij je ouders, een leerkracht of een volwassene die je vertrouwt. Je kan bovendien ook de hulplijn van Child Focus kan contacteren. Je kan hen dag en nacht telefonisch bereiken op het noodnummer 116000, via Facebook of via mail (116000@childfocus.org).