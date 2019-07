Warmterecord uit 1947 is gesneuveld: kwik klimt tot 40,7 graden in Beitem

Het West-Vlaamse Beitem, bij Roeselare, heeft (voorlopig) het record van de hoogste temperatuur in ons land achter zijn naam staan met 40,7 graden. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter.

Met 39, 7 graden Celsius heeft Ukkel zijn heetste dag sinds het begin van de waarnemingen beleefd. Het record van 36,6 graden voor Ukkel uit 1947 was al kort na de middag gesneuveld.

Eerder op de middag had het kwik in Kleine Brogel in Limburg al 40,6 graden bereikt, en nog in Limburg werd in Diepenbeek 40,5 graden gehaald.

In Semmersake werd donderdagmiddag een nieuw record voor de provincie Oost-Vlaanderen neergezet met 40,2 graden. Het zijn voorlopige cijfers. Een meer definitieve uitslag is te verwachten na 20.00 uur donderdagavond, als alle klimatologische stations hun waarden hebben doorgeseind.