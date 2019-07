Warmterecord uit 1947 is gesneuveld: kwik klimt tot 40,6 graden in Kleine-Brogel

Het is vandaag opnieuw bloedheet, met temperaturen die kunnen stijgen tot 40 graden (en meer) in het binnenland. De magische grens van 40 graden werd gisteren overigens dan toch al overschreden, zo meldt het KMI. In een meetstation in Luik werd 40,2 graden gemeten. En zelfs dat record ligt nu aan diggelen. In Ukkel is het record van 36,6 graden van 1947 kort na de middag alvast gesneuveld. In Kleine-Brogel werd rond 15.00 uur 40.6 graden gemeten.

Nieuw nationaal record : nu 40,6 graden in Kleine Brogel ! Is this for real ! Eindresultaat later bekend — David Dehenauw (@DDehenauw) July 25, 2019