Warmterecord uit 1947 is gesneuveld: kwik klimt tot 36,8 graden in Ukkel

Het wordt vandaag opnieuw bloedheet, met temperaturen die kunnen stijgen tot veertig graden (en mogelijk meer) in het binnenland. De magische grens van 40 graden werd gisteren dan toch al overschreden, zo meldt het KMI. In een meetstation in Luik werd 40,2 graden gemeten. Het is afwachten of dat record vandaag opnieuw verbroken wordt. Afgelopen nacht was alvast de warmste van het jaar. In Ukkel - het nationale referentiepunt - bleef het kwik steken op 23,7 graden. Volgende nacht wordt het waarschijnlijk nog warmer.

In het KMI in Ukkel is om 13 uur 36,1 graden gemeten. Dat is amper een halve graad minder dan de hoogste temperatuur ooit gemeten in het nationaal referentiepunt. Een klein uur later stond gaf de thermometer 36,8 graden aan, daarmee is het record uit 1947 verbeterd.