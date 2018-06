Warmteactieplan: dit kan je doen tegen de hitte

Vanaf vrijdag 29 juni wordt heel warm weer voorspeld. Daarom start het Agentschap Zorg en Gezondheid vandaag de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan. Wie werkt met kwetsbare groepen, zoals gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen, krijgen een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte.

"We starten vandaag de waarschuwingsfase zodat iedereen de tijd heeft om zich voor te bereiden op het warme weer vrijdag en in het weekend. Ons algemene advies luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te dragen voor anderen. Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Drinken zij wel voldoende? Is hun kledij aangepast aan de warmte? Hebben zij een koele plek om te rusten? ", aldus woordvoerder Joris Moonens in een persbericht.

Ouderen, kinderen en zieken

"Naast het algemene publiek, verenigingen en lokale besturen richten we ons ook specifiek naar organisaties die met kwetsbare groepen werken, zoals ouderen, kinderen en zieke mensen. We vragen hen om hun interne warmteactieplan te activeren, met maatregelen zoals extra sensibilisatie bij hun publiek en personeel, aangepaste activiteiten en warmtewerende maatregelen."

Waarschuwingsfase

Het Vlaams warmteactieplan bestaat uit een waakzaamheidsfase en een waarschuwingsfase, legt Zorg en Gezondheid uit. Tijdens de waaschuwingsfase, die loopt van 15 mei tot 30 september, krijgen de organisaties een herinnering om zich voor te bereiden op warmteperiodes en eventuele acties te kunnen voorbereiden. De waarschuwingsfase start 0 tot 2 dagen voor het echt warm wordt. Dan stuurt de overheid een waarschuwingsmail uit naar een lijst van organisaties die met kwetsbare groepen werken, zodat zijn gepaste maatregelen kunnen treffen.

Tips en advies

Voor tips en adviezen kan iedereen terecht op de website www.warmedagen.be, en via de Facebookpagina 'Warme dagen' verschijnen tijdens de waarschuwingsfase tips. Voor wie werkt met kwetsbare groepen is er op de website een campagnetoolkit met ideeën voor lokale acties.

Zorg en Gezondheid houdt de weersvoorspellingen in de gaten en zal de waarschuwingsfase weer afgelasten als er koeler weer voorspeld wordt, klinkt het nog.