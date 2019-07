Warmste dag ooit straks? 21.000 willen afkoelen in Colruyt

Het wordt donderdag misschien de warmste dag ooit in ons land, en dus gaan mensen op zoek naar creatieve oplossingen. In Leopoldsburg kwam iemand met het idee om te overnachten in de koelruimte van de Colruyt, en dat slaat slaat gigantisch aan. Al meer dan 21.000 mensen hebben op Facebook aangegeven dat ze mee willen doen.

Het evenement is opgericht door een Oost-Vlaming uit Deinze, maar hij roept iedereen in Vlaanderen op om mee te doen. En dat doen Vlamingen massaal.

Het moet gezegd: het is geen origineel idee, want ook vorig jaar organiseerde iemand zo'n evenement, toen in de Colruyt van Sint-Truiden. Net als toen blijft het afwachten of inderdaad zo'n grote massa verkoeling zal zoeken in de supermarkt.