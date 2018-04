Warmste 19 april ooit

Het is vandaag de warmste 19 april sinds het begin van de metingen. Tegen 17 uur was het 28 graden in Ukkel. Het vorige dagrecord uit 1988 is daarmee verbroken. Het is bovendien de tweede warmste aprildag sinds 1901. De vorige dateert van 15 april 2007, toen werd het 27,7 graden.

Weerman David Dehenauw meldt op Twitter dat het dagrecord uit 1988 verbroken is en dat het daardoor de warmste 19 mei is sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel. Het vorige record bedroeg 24,8 graden.

Wat het definitieve record en dus maximumtemperatuur wordt, daarop is het nog even wachten.