Warme lente maakt asperges goekoper

Door de warme lente beleven aspergetelers het slechtste seizoen in jaren. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De temperaturen stegen eind april plots richting dertig graden. Voor de liefhebbers van asperges is dat minder slecht nieuws.

Aspergetelers hadden een gigantische oogst door het warme weer. En omdat het aanbod veel groter was dan de vraag, doken de prijzen naar beneden. "Voor AA-asperges krijg ik op de veiling nog maar 1,60 euro per kilo, terwijl dat normaal 3 euro is", zegt een teler.

Ook de prijs van A-asperges is gehalveerd. Telers krijgen nu 2 euro voor een kilo, in plaats van 3,5 tot 4 euro in een normaal seizoen. “Voor de goedkopere asperges krijg ik nog amper 0,5 tot 1 euro voor een kilo."