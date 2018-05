Warme dag met lokaal onweer

Na het optrekken van nevel en mist in het westen is het eerst droog en zonnig. Geleidelijk zullen zich stapelwolken vormen en kunnen lokaal onweersbuien ontstaan. Het blijft vrij warm met maxima van 24 graden in de Ardennen en aan zee, 28 graden in het centrum en 29 graden in de Kempen.

De wind is eerst zwak en veranderlijk en later zwak tot matig uit noord tot noordoost. Aan de kust wordt het in de namiddag wat koeler door de noordenwind, meldt het KMI.

Buien

Vanavond zullen de laatste buien vrij snel uitsterven en tijdens de nacht wordt het droog met wolkenvelden en soms brede opklaringen. Tegen het einde van de nacht zal de kans op buien opnieuw stijgen in het uiterste zuiden van het land. De minima liggen tussen 14 en 18 graden, en de wind is overwegend zwak uit oost tot noordoost.

Morgen

Morgen is het nog steeds warm met maxima van 20 of 21 graden aan de kust en op de Ardense hoogten en tot 28 of 29 graden in het noorden van het land. In de voormiddag kan het tijdelijk nog zonnig zijn, maar de onweersneiging zal snel toenemen. De onweders kunnen lokaal fel zijn, met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en rukwinden. De wind is zwak en veranderlijk, en aan de kust matig uit noord tot noordoost.

Woensdag en donderdag blijft de luchtmassa onstabiel, met op veel plaatsen nog buien en lokaal ook onweer. Maxima van 18 tot 20 graden aan de kust en tussen 20 en 27 graden elders.

