Warm weekend in aantocht

Vandaag valt er in het centrum en in het oosten van het land eerst wat regen. In de namiddag kunnen zich enkele plaatselijke onweders ontwikkelen. In het westen blijft het, na het optrekken van het ochtendgrijs, droog met zon en wolkenvelden. Dat meldt het KMI. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee en 25 graden in het binnenland.

Vanavond trekken de laatste buien in het oosten weg naar Nederland en Duitsland. Vannacht wordt het droog met op veel plaatsen nevel, mist of laaghangende bewolking. De minima liggen tussen 14 en 17 graden.

Weekend

Na het optrekken van het ochtendgrijs krijgen we zaterdag een afwisseling van wolkenvelden en mooie zonnige perioden. Vanuit het zuidoosten ontwikkelt er zich meer stapelbewolking en vooral in de Ardennen en de Kempen is er kans op een bui, mogelijk met een donderklap. Het wordt warm met maxima tussen 22 graden in de Ardennen en 29 graden in de Kempen. Aan zee blijft het kwik steken in de buurt van 19 graden.

Zondag begint op veel plaatsen waarschijnlijk met lage bewolking en nevel of mist die plaatselijk lang kunnen blijven hangen. In de loop van de dag verschijnen er in de opklaringsgebieden stapelwolken en vooral in het zuidoosten van het land kunnen er felle onweders ontstaan, met kans op hagel en overvloedige neerslag. Het wordt opnieuw warm met maxima tussen 26 en 28 graden in het binnenland. Aan zee heeft de temperatuur het moeilijk om boven 20 graden uit te komen.

Volgende week

Maandag wordt het in veel streken zwaarbewolkt met buien en onweer. Het noordwesten van het land heeft dan weer de beste kansen op droog en zelfs vrij zonnig weer. Het wordt minder warm met in het centrum nog maxima rond 24 graden. Ook dinsdag krijgen we veel bewolking met perioden van regen en buien. Het wordt nu een pak frisser met nog maxima tussen 15 en 20 graden. Woensdag en donderdag krijgen we afwisselend zon en wolken met nu en dan wat lichte regen of enkele buien. Het ziet ernaar uit dat de temperaturen opnieuw wat klimmen tot rond of net boven 20 graden.