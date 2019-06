Vanaf vandaag mogen anderhalf miljoen Vlamingen méér soorten plastic in de blauwe zak steken. Vanaf nu mogen er ook yoghurtpotjes, botervlootjes en plastic zakken in. Pas tegen eind volgend jaar kan heel het land de nieuwe blauwe zak gebruiken en dat zorgt voor verwarring: veel mensen weten niet meer wat mag en wat niet (of hebben het nooit geweten).

Ontdek hier of de nieuwe blauwe zak al in jouw gemeente beschikbaar is.