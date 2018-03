Wangedrag op het spoor? Tot €300 boete

Spoorlopers en mensen die zich misdragen op de trein of in en rond stations riskeren in de toekomst een fikse administratieve boete. De Kamer heeft daarover een wetsontwerp van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) goedgekeurd. Hardleerse overtreders zullen voortaan forser worden bestraft.

Met de wet moeten overtreders effectief een sanctie oplopen. Nu leiden overtredingen vaak nog tot lange, zware en dure procedures, en blijft de vervolging soms zonder resultaat.

Net zoals bij de gemeentelijke administratieve sancties grijpt het ontwerp terug naar het principe van vaststellende en sanctionerende beambten. Die zullen deel uitmaken van het personeel van de NMBS en van infrastructuurbeheerder Infrabel. Bedoeling is dat ze daarvoor een opleiding krijgen.

Tot 300 euro

Het ontwerp voert vier basiscategorieën in van administratieve boetes met als vaste basisbedragen 50, 100, 250 en 300 euro. Ook spoorlopen - een van de belangrijkste oorzaken van vertragingen - behoort tot de overtredingen die op deze manier bestraft kunnen worden. Wie binnen het jaar eenzelfde overtreding begaat, riskeert een strengere sanctie.

Het aantal spoorlopers is vorig jaar gestegen tot meer dan 800, een record. Zeven spoorlopers kwamen om het leven en er vielen ook zeven zwaargewonden. Twee weken gelden doken nog schokkende beelden op van een voetganger die gesloten slagbomen negeert en maar nipt een botsing met een aanstormende trein kan vermijden.

Bekijk ook: