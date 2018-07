Wandelen met hond? Pas op voor gloeiend asfalt

Jong en oud kreunt onder de loden hitte in ons land. Maar ook onze trouwe viervoeters hebben er last van. Let daarom zeker op als je met je hond gaat wandelen: het asfalt kan namelijk zo heet worden dat het brandwonden oplevert bij je hond.

Omdat wij altijd schoenen dragen, voelen we niet hoe heet de ondergrond wordt bij deze temperaturen. Een ondergrond van beton, asfalt of zand kan behoorlijk warm worden, waardoor de hond het risico loopt zijn pootjes te verbranden.

Ga je toch wandelen, geef dan de voorkeur aan een ondergrond van gras of onverharde bospaadjes. Bij een buitentemperatuur van 25 graden kan de temperatuur van het asfalt al oplopen tot 52 graden. Bij tropische temperaturen zoals nu, met meer dan 35 graden, stijgt de temperatuur van asfalt zelfs tot ruim 65 graden.

Toch gaan wandelen met je hond in de loden hitte? Leg gedurende vijf seconden de rug van je hand op het asfalt. Doet dat pijn? Dan is de ondergrond te heet voor de pootjes van je hond en wacht je beter nog even.