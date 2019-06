Walvismoeder en -baby sterven in net op Middellandse Zee

Voor de Italiaanse kust drijven een walvismoeder en haar kleintje dood op zee. De actiegroep Marevivo had de potvissen als eerste gespot in de Tyrreense Zee - een deel van de Middellandse Zee - en meteen de kustwacht opgetrommeld. Die stelde vast dat het jong volledig verwikkeld zat in een visnet en daardoor was gestorven.

De moeder had tevergeefs geprobeerd haar kleintje te redden, zo concludeerde de kustwacht nadat er stukken visnet in de mond van de volwassen walvis werden gevonden. Bij haar reddingspoging is de mama ook zelf omgekomen.