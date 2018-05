Wake voor de slachtoffers in Luik

In Luik werd gisterenavond een wake gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag eerder die voormiddag. Twee vrouwelijke agenten kwamen om toen een voortvluchtige man het dienstwapen van een agente afnam en haar en haar collega ermee neerschoot. Ook een toevallige voorbijganger werd door de man neergeschoten.

Om kwart voor zes gisterenavond vond een wake plaats ter nagedachtenis van de slachtoffers tijdens de mis in de Benedictijnenkerk. Ze werd voorgegaan door Aloys Jousten, oud-bisschop van Luik. Vervolgens was er om acht uur een wake met bisschop Jean-Pierre Delville in de Sint-Bartolomeüskerk.

Ook deze ochtend doken er op verschillende plaatsen in Luik herdenkingstekens op voor de slachtoffers, met bloemen, kaarsen en briefjes.