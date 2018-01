Op de E40 in Drongen is rond 21.20 uur een wagen ingereden op een winkel van een tankstation. Dat bevestigt de federale politie aan VTM NIEUWS. Een persoon is overleden en twee andere personen raakten zwaargewond, maar buiten levensgevaar.

De reden waarom die wagen inreed op de winkel is onbekend. De chauffeur zelf raakte lichtgewond.

De federale politie gaat de beelden nu analyseren om de reden te achterhalen waarom de wagen de winkel inreed.