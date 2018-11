Wagen gegrepen door trein op overweg in Tielt: bestuurder sterft

In Tielt, in West-Vlaanderen, is vanmiddag een auto aangereden door een trein. De bestuurder van de auto is overleden, bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Door het ongeval rijden geen treinen tussen Tielt en Lichtervelde.

Het ongeval gebeurde aan de overweg op de Meulebeeksesteenweg. Een trein, die van De Panne onderweg was naar Antwerpen-Centraal, heeft daar een auto aangereden. “De bestuurder, een oudere man, is overleden”, zegt commissaris Luc Verbeure aan VTM NIEUWS.

In de trein zaten zo’n honderd reizigers, die zijn met bussen naar de stations van Tielt en Deinze gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Volgens de eerste bevindingen werkte de signalisatie perfect en waren de slagbomen naar beneden.