Waarschuwingsdrempel ozon overschreden op 6 plaatsen

De combinatie van luchtvervuiling, zonnig en warm weer hebben geleid tot hogere ozonconcentraties in ons land. Omstreeks 17 uur werd op zes plaatsen de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden, blijkt uit de jongste cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Het gaat om de meetstations Destelbergen (205 µg/m³), Baudelopark in Gent (206 µg/m³), Sint-Kruis-Winkel (199 µg/m³), Moerkerke (186 µg/m³), Idegem (182 µg/m³) en Herstal (181 µg/m³).

Ook gisteren werden er al hoge ozonconcentraties gemeten en werd de Europese informatiedrempel op één meetplaats overschreden, meer bepaald in Berendrecht tussen 16 uur en 18 uur. Ircel verwacht ook de volgende dagen nog hoge ozonconcentraties, met name in de late namiddag of vroege avond. Vanaf donderdag, als de temperatuur gaat zakken, zouden de ozonconcentraties opnieuw evolueren naar normale waarden voor de tijd van het jaar, klinkt het.

Bij een overschrijding van de informatiedrempel wordt personen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen) aangeraden om geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen.