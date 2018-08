Waarschuwing voor extreemrechtse burgerwachten: “Aanslagen mogelijk”

De Belgische Staatsveiligheid waarschuwt voor een nieuw onrustwekkend fenomeen in ons land: extreemrechtse burgerwachten in steden en gemeenten die patrouilleren om burgers te “beschermen tegen vluchtelingen”. Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) staan “meerdere tientallen” radicaal-rechtse individuen bovendien klaar om geweld te gebruiken en neemt hun aantal zelfs nog toe. Dat schrijven de kranten van Sudpresse.

Geens zegt in een antwoord op een parlementaire vraag dat de veiligheidsdiensten in ons land sinds de aanslagen van Parijs en Brussel in 2015 en 2016 een toename zien van het aantal extreemrechtse activisten en hun activiteiten. “De Staatsveiligheid schat dat er in ons land meerdere tientallen extreemrechtse activisten klaar staan om geweld te gebruiken of om de wet te overtreden op basis van hun ideologie”, zo waarschuwt de minister van Justitie.

De Staatsveiligheid houdt bijvoorbeeld boodschappen op sociale media in het oog, maar ook racistische incidenten tegen onder meer asielcentra en moskeeën. En zelfs “aanslagen vallen niet uit te sluiten”, zegt Geens.

De extreemrechtse activisten zijn niet enkel in steden als Antwerpen, Brussel, Gent, Mechelen en Charleroi actief, maar ook in “landelijke gebieden in Oost- en West-Vlaanderen, Limburg, Luik en Brussel”, klinkt het nog bij Sudpresse.

Bovendien maakt de Staatsveiligheid zich zorgen over een nieuw fenomeen: extreemrechtse burgerwachten die patrouilleren in de straten met als zelfverklaard doel het “beschermen van de lokale bevolking” tegen vluchtelingen. De burgerwachten komen er na oproepen om zich te bewapenen tegen “de dreiging van een steeds groeiende islam”. Geens verwijst bijvoorbeeld naar de aanval door zes leden van de extreemrechtse Franstalige partij Nation op een Poolse dakloze in Brussel.