Waarom wordt er vandaag gestaakt?

Hinder richting Brussel, een verstoord De Lijn-net, je post wordt later bedeeld en je kinderen hebben vandaag misschien geen les gekregen, maar waarom precies? De vakbonden betogen vandaag tegen de pensioenhervorming van de regering-Michel en tegen de onderhandelingen over de zware beroepen. De vakbonden willen duidelijkheid over onze toekomst. Het is al de tweede keer in een half jaar tijd tegen dat ze tegen de pensioenhervorming betogen.

Tussen half elf en half twaalf stappen manifestanten van Brussel-Noord naar Brussel-Zuid. Onze grootste vakbonden ACV, ABVV en ACLVB en hun aanhangers betogen er vandaag tegen het pensioenbeleid en het pensioen met punten van de federale regering. Ze vragen duidelijkheid over de toekomst en willen een transparant voorstel zien.

De vier onderwijsvakbonden COC, COV, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs staan hen bij. Zij zetten zich af tegen de hervorming van de vervroegde uitstapregelingen en het lopende debat over de zware beroepen. Want wie een zwaar beroep uitoefent, zou vroeger met pensioen kunnen gaan.

"We moeten steeds meer werk met minder mensen afwerken, en dat tot op een steeds oudere leeftijd, dat is niet haalbaar", klinkt het bij de manifestanten. Zij beweren ook dat meer mensen die langer moeten werken van het ziekenfonds zullen leven in plaats van een pensioen te krijgen, "en dat is ook niet de bedoeling", klinkt het. "De regering moet het beleid bijsturen en moet betere pensioenen invoeren, met een minimum van 1.500 euro per maand."

“Hervorming noodzakelijk”

Volgens de regering-Michel zijn de pensioenhervormingen nodig om de toekomst duurzaam te houden. De vergrijzing van de bevolking moet namelijk opgevangen worden. De vakbonden zijn echter bang dat die hervormingen enkel betekenen dat de pensioenleeftijd de hoogte in gaat en dat het uitgekeerde pensioengeld zal dalen.

De hervorming van de eenheid van loopbaan in de pensioenen werd enkele maanden geleden goedgekeurd. Daardoor wordt het mogelijk dat iemand na een loopbaan van 45 jaar nog pensioenrechten opbouwt. Er komt echter protest omdat iemand die op zeer jonge leeftijd is beginnen te werken en op het einde van de loopbaan zonder werk valt, erop achteruit gaat.

