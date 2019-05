Waarom was Steve B. op vrije voeten? “Minder rechters door besparingen zorgen voor langere wachttijd”

De belangrijkste reden dat de verkrachtingszaak van de 39-jarige verdachte van de moord op Julie Van Espen (23) nog niet behandeld werd voor het Antwerpse hof van beroep, is dat hij niet aangehouden was. "En zaken met aangehoudenen krijgen voorrang", zegt Jo Daenen, persmagistraat bij het hof van beroep.

Op sociale media heerst veel verontwaardiging over het feit dat verdachte Steve B. nog vrij rond liep, ondanks zijn eerdere veroordelingen. Zo had de correctionele rechtbank van Antwerpen hem in 2017 nog vier jaar cel opgelegd voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. De man ging in beroep, maar twee jaar later is de zaak nog altijd hangende bij het hof van beroep.

Minister van Justitie Koen Geens zei gisteravond dat hij dat "verontrustend" vindt en dat hij het "ten zeerste betreurt dat deze zaak niet sneller werd aangepakt op het niveau van het hof van beroep".

Bij het hof van beroep wordt die kritiek gepareerd. "Bij zijn veroordeling in eerste aanleg werd zijn onmiddellijke aanhouding niet bevolen en daardoor werd de behandeling van zijn zaak minder dringend. Op basis van de inhoud van de zaak was er ook geen enkele indicatie dat deze bij voorrang behandeld diende te worden boven alle andere zaken die nog hangende zijn", zegt Jo Daenen.

Het aantal nog hangende strafzaken bij het hof van beroep is de laatste jaren toegenomen, omdat er door een personeelstekort twee strafkamers gesloten moesten worden. "Ook dat heeft meegespeeld, want daardoor moesten alle zaken over minder kamers verdeeld worden en daardoor liepen de wachttijden op", aldus Jo Daenen. Door een reorganisatie van de werking van het hof worden de strafkamers wel weer geopend.

De verkrachtingszaak werd vorig jaar ingeleid en er werden toen ook conclusietermijnen bepaald. Er moet nu alleen nog een datum gevonden worden waarop de zaak kan behandeld worden. Vermoedelijk zal dat na het gerechtelijk verlof zijn.