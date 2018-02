Waarom staakt ACOD eigenlijk?

De socialistische overheidsvakbond ACOD staakt vandaag tegen de pensioenplannen van de regering-Michel. “ACOD kreeg twee jaar geleden naar eigen zeggen een akkoord van de regering, maar die zou dat intussen ingetrokken hebben”, zegt VTM NIEUWS-journalist Wim Naert.

“De socialistische vakbond beseft wel dat ze er alleen voor staat”, legt Naert uit. De christelijke en liberale vakbond staken vandaag namelijk niet mee.

Het grootste struikelblok blijft de vraag wat een ‘licht beroep’ en wat een ‘zwaar beroep’ is. “Een echt duidelijk antwoord kon ook nationaal ACOD-voorzitster Chris Reniers niet geven”, zegt Wim Naert.

Graag werken

Volgens Reniers kan je van een ‘licht’ beroep spreken als mensen hun werk graag doen. “In de huidige situatie waarin mensen langer, harder en flexibeler moeten werken, is het moeilijk om te zeggen ‘ik heb een licht beroep’”, gaat ze verder.

“Het is niet aan de vakbond om in te vullen wie onder ‘licht’ en wie onder ‘zwaar’ beroep valt”, zegt Reniers. "Maar ik verwacht wel van de regering dat ze op een correcte, objectieve manier alle functies en alle beroepen onder de loep neemt.”

Mensen laten nadenken

Het was de bedoeling om vandaag het land plat te leggen, maar dat is ACOD niet gelukt. “Mijn missie is geslaagd als ik mensen kan laten nadenken over met wat deze regering bezig is op het vlak van pensioenen”, besluit Reniers.

