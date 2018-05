Waarom mensapen ook mensen zijn

"Ik zie niet waarom we niet mensen en chimpansees allebei apen noemen, of mensapen, of mensen", zegt de Nederlandse-Amerikaanse primatoloog en cognitief etholoog Frans de Waal. De man wordt als een van de invloedrijkste wetenschappers van zijn tijd gezien door de verbanden die hij legt tussen dieren en politiek, en omdat hij de emoties van dieren op de kaart zette.

"Taxonomisch gesproken is dat geen gek voorstel", vindt de Waal over de classificatie van mens en mensaap. "We weten dat Afrikaanse en Aziatische olifanten ooit van elkaar afgesplitst zijn. Dat is ongeveer even lang geleden dan wanneer wij van chimpansees afgesplitst zijn. We noemen beide olifanten 'olifanten', dus ik zie niet waarom we mensen en chimpansees niet beide apen zouden noemen, of mensapen, of mensen.”

Empathie bij dieren

In zijn recentste boek rekent de Waal af met de taboes over denkende en lerende dieren. "We hebben er meer dan honderd jaar over gedaan om zover te komen", zegt de Waal.

Een belangrijk deel van de Waals onderzoek gaat over empathie bij dieren. "Emotionele reacties op de emoties van anderen zijn wijdverspreid in het dierenrijk. Ze hangen vaak samen met de intense relaties tussen dieren die met elkaar leven en goed ontwikkelde hersenen hebben. Mensen en mensapen zijn duidelijke voorbeelden, alsook dolfijnen en olifanten."