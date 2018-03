Waarom je klok nog steeds achter loopt

Al een meer dan week draaien onze digitale klokken zes minuten achter door een conflict tussen Servië en Kosovo. Door die ruzie zit er minder energie in het Europese hoogspanningsnet en daardoor gaan ook onze klokken trager tikken. De EU moet nu bemiddelen, want het conflict dreigt nog weken of maanden aan te slepen.

Digitale klokken bepalen hun tijd op basis van de frequentie van het hoogspanningsnet en daar wringt het schoentje. Volgens Servië heeft buurland Kosovo illegaal energie uit het hoogspanningsnet gehaald. Dat net is in heel Europa verbonden met elkaar, waardoor er overal minder energie op het net zit.

Digitale klokken moet je natuurlijk in het stopcontact stoppen en om te ‘tellen’ baseren zij zich op elektrische impulsen. Maar die zijn lager door de problemen in Kosovo en Servië.

Energie afgesnoept

Kosovo is een land dat vroeger tot Servië behoorde, maar ook al is het afgescheiden, toch is het kleine land nog afhankelijk van het Servisch energienetwerk. Kosovo kreeg echter niet genoeg energie om in de behoefte te voorzien en dus snoepten ze, volgens Servië, op een illegale wijze energie af van het Servisch netwerk.

De aftapping is ondertussen gestopt, dus je klok zal niet nog verder achter lopen, maar het tekort aan energie in het netwerk blijft. Enkel door een shot van nieuwe energie zouden onze klokken terug correct lopen. “We willen geleidelijk aan de energie teruggeven aan het netwerk, maar daarover lopen politieke gesprekken”, zegt Claire Camus van ENSO-E, de koepel van Europese hoogspanningsnetbeheerders. “De EU is aan het bemiddelen tussen Kosovo en Servië. Ze proberen een regeling te vinden om enerzijds de energie terug te geven en anderzijds een langdurige oplossing te vinden voor het probleem.”

En wat kan u nu doen? “Je kan je klok nu zes minuten vooruit draaien, maar dan zal je die binnen enkele weken zes minuten terug moeten draaien. Of je kan wachten en niets doen, maar dan moet je er wel rekening mee houden dat je klok zes minuten fout staat”, aldus nog Camus.