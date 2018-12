Waarom het nog niet zeker is dat we vervroegde verkiezingen krijgen

Na wekenlang wankelen is het zover, premier Charles Michel heeft zijn ontslag aangeboden bij koning Filip. De koning houdt het ontslag in beraad. Bij vervroegde verkiezingen zijn we echter zeker nog niet, duidt politicoloog Dave Sinardet.

Dat de koning het ontslag zou weigeren, leek Sinardet in de huidige situatie weinig realistisch. De voorlopige keuze van het staatshoofd ligt in de lijn der verwachtingen. "Eigenlijk zitten we de facto al een paar weken in een soort van beraad, in een soort kroniek van een aangekondigd ontslag", aldus Sinardet.

Bemiddelaar?

Het spel is daarmee echter niet uit. Vandaag zla koning Filip de partijvoorzitters consulteren. "Theoretisch gezien" zou de koning zelfs een bemiddelaar met een of andere nieuwe titel het veld kunnen insturen, maar die kans lijkt klein met de geplande verkiezingen van 26 mei hoe dan ook in aantocht.

Vervroegde verkiezingen

Of het voordien al tot vervroegde verkiezingen zal komen, lijkt Sinardet lang niet zeker. "Dat hangt af van welke partijen daar op aansturen. En dat lijkt voorlopig enkel N-VA te doen", oordeelt Sinardet. "Zij vrezen dat de hele discussie over het VN-migratiepact tegen mei naar de achtergrond zal verdwijnen. Het zou dus kunnen dat zij hun verzet daartegen nu willen verzilveren."

Ook aan Franstalige kant ziet Sinardet voorlopig weinig animo voor vervroegde verkiezingen. "Ik weet niet of de PS dat echt wil. Het zou inderdaad niet goed zijn voor de MR nu, maar de vraag is of de PS wel zou winnen. Afgaand op de jongste peiling zou de winst wel eens eerder voor de groenen kunnen zijn." Een meerderheid om het parlement te ontbinden lijkt dus weinig waarschijnlijk.

Nog een half jaar lopende zaken dan maar? Het valt natuurlijk af te wachten wat er de komende dagen nog allemaal gebeurt. Maar de kans is reëel. "In Nederland hebben ze intussen een soort traditie van dergelijke 'rompregeringen'", aldus nog Sinardet. Lees: een beperkte ploeg die de lopende zaken bestiert en de verkiezingen voorbereidt in aanloop naar 26 mei.