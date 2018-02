Waarom carnaval met uitsterven is bedreigd

Het gaat niet goed met carnaval in ons land. Dat zeggen verschillende trendwatchers aan VTM NIEUWS. Op enkele ‘bastions’ na wordt het traditionele verkleedfeest steeds minder gevierd. Wat is er toch aan de hand?

Terwijl in Nederland carnaval een enorme revival kent, lijkt het wel of in ons land het feest nog slechts op een handvol plaatsen wordt gevierd. Elk jaar stromen de straten in Aalst, Halle, Stavelot en Binche nog wel vol met verklede mensen, maar de tijd dat heel Vlaanderen op de vooravond van aswoensdag veranderde in een grote braspartij is voorbij.

Dan maar de ski's

Een grote oorzaak voor die uitdoofoperatie lijkt er niet te zijn. “Er liggen een aantal factoren aan de basis”, zegt trendwatcher en psycholoog Herman Konings aan VTM NIEUWS. “Zo valt carnaval bij ons altijd in de krokusvakantie. De laatste vijf à tien jaar zien we echter dat heel veel mensen die periode liever spenderen in een skioord”, zegt hij nog.

Nederland

Maar ook in de media krijgt carnaval steeds minder aandacht. Terwijl in Nederland steden voor carnaval zelfs even een andere naam krijgen, de spoorwegen een aparte app lanceren voor het feest, horen we er in België steeds minder over.

“Toch wil dat niet zeggen dat we ons niet verkleden”, zegt Konings nog. “Carnaval heeft zich weggetrokken uit het koude voorjaar. In plaats daarvan gaan we ons verkleden voor foute party’s en zomerfestivals.”

Jeugd

Ook trendwatcher Nathalie Bekx ziet dat carnaval in Vlaanderen met uitsterven bedreigd is. “Carnavalsverenigingen moeten hun werkwijzes herzien, want ze slagen er niet meer in om de jeugd te motiveren. Aan de andere kant zien we dat jongeren steeds vaker naar het buitenland trekken om carnaval te vieren. Keulen is een perfect voorbeeld van een plaats waar carnaval zich wel heeft kunnen aanpassen aan de moderne tijden”, zegt ze nog.