Waarde van bitcoin in vrije val

Dat beleggen in bitcoin een riskante aangelegenheid is, wordt deze week pijnlijk duidelijk. Terwijl de virtuele munt in het begin van de week nog bijna 20.000 dollar waard was, zakte de koers in Hongkong tot onder de 13.000 dollar. Op één dag verloor de munt 21 procent van zijn waarde. Tegenover het hoogste niveau deze maand gaat het om een waardeverlies van bijna 40 procent.

Maar diegenen die al lang in de bitcoin hebben belegd, doen wel nog altijd een goede zaak. Tegenover begin dit jaar steeg de koers van de virtuele munt met 1.100 procent.