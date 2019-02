Waalse onderzoeker ontdekt 7.5 miljoen tweets met fake news

Tijdens de campagne van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 waren er zowat 7,5 miljoen tweets die doorverwezen naar een website met fake news. Dat becijferde Alexandre Bovet van de Université catholique de Louvain (UCLouvain). Zijn werk verscheen in het wetenschappelijk vakblad Nature Communications.

Bovet analyseerde in totaal 171 miljoen tweets die verzameld werden in de vijf maanden voorafgaand aan de verkiezingsdag in november 2016, toen Republikein Donald Trump het haalde van Democraat Hillary Clinton. De vorser identificeerde 30 miljoen tweets, verzonden door 2,2 miljoen gebruikers, die een link bevatten naar een informatiebron.

Na de opdeling van die bronnen in traditionele bronnen en desinformatie, kwam hij uit op 7,5 miljoen tweets die verwezen naar websites die bekendstaan voor fake news en inhoudelijk zeer gekleurd nieuws.

Volgens het onderzoek lijkt het aantal tweets met fake news het gevolg te zijn van de netwerken die hypergeconnecteerd zijn, maar ook van groepsgedrag. Nieuws circuleert er sneller omdat de netwerken dichter verbonden zijn en omdat de gebruikers er meer retweeten.