Vzw zoekt kinderen die sportprothese nodig hebben

Als u nog nooit gehoord hebt van de vzw Android 34, dan bent u niet de enige. De vzw helpt kinderen die een been of beide benen kwijt zijn aan gratis sportprotheses. Ze hebben er op dit moment 25 klaarliggen, maar ze vinden geen patiëntjes om ze aan te geven.

Mathis is acht jaar en geboren met een voetafwijking. Toen hij anderhalf was, moesten ze zijn voet amputeren. Nu wil hij wel nog sporten en dat kan met een nieuwe sportprothese. Die prothese is veel wendbaarder en minder zwaar dan een gewone prothese.

Zo’n sportporthese is wel duur. Gemiddeld zo’n 7.500 euro en dat moeten de patiënten zelf betalen. Een gewone prothese wordt wel terugbetaald en is dus gratis. Mathis heeft daarom zijn prothese gekregen van vzw Android 34, opgericht om kinderen een sportprothese te geven. Nu hebben ze er 25 ter beschikking, maar ze vinden niet genoeg kinderen om ze te dragen.

Kinderen groeien snel en hebben elk jaar een nieuwe prothese nodig, daarom is een sportprothese zo goed als onbetaalbaar voor de ouders. De enige voorwaarde om een prothese van de vzw te krijgen, is dat een dokter toestemming geeft aan het kind om te sporten.