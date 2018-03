Vzw Te Gek!? gaat in Vlaanderen touren

Te Gek!?, een vzw die campagne voert om de taboes rond geestelijke gezondheid te doorbreken, heeft met zijn deel van de opbrengst van Rode Neuzen Dag een nieuwe infomobiel aangeschaft en uitgebouwd.

Het voertuig is een voormalige lijnbus uit Zwitserland die onder meer tablets, een cinemazaaltje, een podium en een kleine radiostudio bevat. Hij kan door verenigingen en scholen geboekt worden. Er is plaats voor ongeveer 25 mensen.

In de infomobiel komt een ervaringsdeskundige tijdens een of meerdere lesuren zijn verhaal vertellen, informatie geven aan jongeren en hen aanmoedigen om hun eigen ervaringen te delen over het ruime thema van geestelijke gezondheid.

Geestelijke gezondheid

De inhoud van de sessie wordt bepaald in samenspraak met de vereniging of school. De bedoeling is om jongeren laagdrempelig te laten kennismaken met geestelijke gezondheid.

De nieuwe infomobiel werd vandaag onthuld in het Busleyden Atheneum, campus Botaniek, in Mechelen. Q-Music zond er live uit.