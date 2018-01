VTM NIEUWS-collega's heten Bo welkom

Gisteravond maakte VTM NIEUWS-journalist Boudewijn Van Spilbeeck bekend voortaan als vrouw door het leven te gaan. Vandaag komt ze voor het eerst naar het werk als Bo. Haar collega's van VTM NIEUWS en MEDIALAAN heten haar alvast van harte welkom.

Cathérine Moerkerke, VTM journaliste en vriendin van Bo: "We hebben er jaren over gepraat en afgesproken dat we elke stap op beeld zouden vastleggen. Gewoon, ons privé-projectje. Maar dat is anders uitgedraaid! Omdat ik weet hoe lang Bo hiermee heeft geworsteld, ben ik ontzettend blij voor haar. Ook een beetje bezorgd, maar vooral heel blij, omdat ik zelden iemand zó overtuigd heb gezien."

Freek Braeckman, anchor VTM NIEUWS: "Ik heb Bo leren kennen als een ervaren journalist, een toegewijd verslaggever, een bevlogen verteller, maar bovenal een warme collega met het hart op de juiste plaats. Nu Bo in het lichaam gaat wonen, waarin zijn geest al altijd heeft verbleven, verandert dat niet. Ervaring, toewijding, bevlogenheid, menselijke warmte en de duizend andere eigenschappen die iemands persoonlijkheid bepalen, hangen niet af van je gender. En Bo’s hart blijft gewoon op dezelfde plek zitten. Ik ben trots dat ze dat aan Vlaanderen durft te laten zien."

Eva Clockaerts, weervrouw VTM: "Boudewijn is voor mij al jaren Bo. Enkel haar uiterlijk botste met haar innerlijk. Ze kon nooit 100 procent gelukkig zijn. Wat toch een basisrecht zou moeten zijn voor iedereen. Vooral maatschappelijk ligt de druk erg hoog, maar ik ben blij dat ze uiteindelijk toch de stap heeft durven zetten. Boudewijn was al een mooi persoon, Bo is en zal nu nog mooier worden."

Raf Van Brussel, Joe-dj: “Een diepe buiging voor Bo om te gewoon zijn wie zij wil zijn. Het moet een ontzettend vertrouwd gevoel geven en enorm bevrijdend zijn! Laat haar maar een rolmodel zijn voor iedereen die worstelt met zijn of haar geslacht & genderdysforie bespreekbaar maken zonder vooroordelen.”

De persoonlijke boodschap van Boudewijn is hier te lezen.

Mensen die vragen hebben rond gender, kunnen terecht bij het Transgender Infopunt (0800 96 316) of op de Holebifoon (0800 99 533 of www.holebifoon.be).