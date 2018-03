“Vrouwen rijden beter dan mannen”

Gemiddeld maken vrouwen minder brokken achter het stuur dan mannen. Dat blijkt uit een onderzoek dat iVox deed in opdracht van Mercedes Benz. Vrouwen zijn alerter als ze rijden en zijn daardoor betere bestuurders.

Belgische mannen veroorzaken significant meer schade op de weg dan vrouwen. Zo geeft 35 procent toe meer dan twee keer iets te hebben geraakt of een ongeluk te hebben gehad. Dit in tegenstelling tot slechts negentien procent van de vrouwen.

Nooit ongeluk

Maar liefst 28 procent van de Belgische vrouwen heeft nog nooit een verkeersongeluk gehad, in tegenstelling tot 21 procent van de mannen. Bij drie op de tien vrouwen viel het slechts één keer voor.

Een mogelijke oorzaak voor de ongevallen, is het gebrek aan alertheid. Mannen zeggen immers dubbel zo vaak dat ze al eens (bijna) in slaap zijn gevallen in de wagen: 37 procent vs. achttien procent.

Rijcapaciteiten onderschatten

Ondanks alles onderschatten vrouwen toch hun rijcapaciteiten en dan vooral hun parkeerkunsten. Zo is 39 procent ervan overtuigd dat mannen beter kunnen parkeren en achttien procent vindt zelfs dat mannen beter met de wagen kunnen rijden in het algemeen.

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Global Image en Mercedes tussen 12 en 19 december 2017 bij duizend Belgen met een autorijbewijs, representatief op geslacht, taal, leeftijd en diploma.