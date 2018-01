Vrouwelijke MIVB-chauffeur krijgt klap

In Watermaal-Bosvoorde in Brussel is een vrouwelijke chauffeur van de vervoersmaatschappij MIVB aangevallen door een passagier. Ze kreeg een vuistslag op de borst.

De agressie vond gisterenavond rond 18 uur plaats op een bus van lijn 95 op het Wienerplein in Watermaal-Bosvoorde. Toen de passagier op de bus wilde stappen, legde de bestuurster uit dat ze op dat moment een pauze nam en dat hij wat moest wachten voor hij mocht opstappen.

De man trok zich hiervan niets aan en stapte toch op de bus. Daarna haalde hij plots met geweld uit naar de chauffeur, hij bracht haar een slag in de borststreek toe. De chauffeur haalde er de politie bij, die de man heeft meegenomen voor verhoor.