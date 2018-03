Vrouwelijke advocaat verdient helft minder

Mannelijke advocaten verdienen gemiddeld twee keer zoveel als hun vrouwelijke collega’s. Dat blijkt uit een studie van het Centrum Perelman van de faculteit Rechten en Criminologie van de ULB. De onderzoekers ondervroegen 5.123 Brusselse advocaten van de Franstalige Orde van Advocaten van de Balie van Brussel. Dat schrijft Le Soir.

Het verschil in loon wordt voor een stuk verklaard door de leeftijdspiramide. Hoewel het beroep vervrouwelijkt (2.349 advocates op 5.123) zitten de vrouwen vooral in de leeftijdscategorie van de twintigers(65 procent) en dertigers (53 procent). Het is pas na de veertig, een leeftijdscategorie waarin mannen het sterkst vertegenwoordigd zijn, dat het loon stijgt.

Veel dertigers verlaten de balie

De studie stelt bovendien vast dat heel wat advocaten de balie verlaten tussen de leeftijd van dertig en veertig jaar en voor een ander beroep kiezen.

Advocaten zeggen daarnaast dat ze minimum 40 tot 49 uur per week werken. Voor een op de vijf is dat zelfs tussen de 60 en 79 uur.