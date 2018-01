Vrouw zwaargewond na aanrijding tram

In Molenbeek is een vrouw zwaargewond geraakt na een aanrijding met een tram op de hoek van de Jubelfeestlaan en de Leopold II-laan. “De vrouw is zwaargewond aan haar benen en is afgevoerd naar het ziekenhuis”, zegt hoofdcommissaris Johan Berckmans van de politiezone Brussel-West aan VTM NIEUWS.

