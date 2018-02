Vrouw zet kind in om te stelen

Ons opsporingsprogramma FAROEK toont vanavond beelden van een vrouw die een kind van een jaar of zeven gebruikt om een diefstal te plegen in een apotheek. De politie wil weten wie de vrouw is. Wie ze herkent of meer informatie heeft, kan contact opnemen met de speurders op het nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de vrouw met een kinderwagen een apotheek in Overijse binnenwandelt. Ze neemt een fopspeen uit het rek en geeft het aan een klein meisje. Het kind haalt de fopspeen uit de verpakking en gooit die tussen de rekken. Daarna stopt ze fopspeen in de kinderwagen.

Handlanger?

Terwijl de vrouw aanschuift aan de kassa, neemt het kind spullen uit de rekken. Ze stopt die eerst onder haar jurk en legt ze daarna in de kinderwagen. Op een bepaald moment zet de vrouw een flesje parfum klaar. Het meisje neemt het flesje en wandelt er gewoon mee naar buiten. Wellicht staat daar een handlanger van de vrouw.

Doos melkpoeder

Aan de kassa betaalt ze voor een grote doos melkpoeder. Uiteindelijk wandelt ze buiten met in totaal voor bijna driehonderd euro aan gestolen spullen.

Tips?

In FAROEK vraagt de politie aan iedereen die tips heeft over de vrouw om die te melden op het nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu. De hele reportage is vanavond in FAROEK te zien op VTM om 22.50 uur.