Vrouw vindt kikker in Panos-broodje

Een klant van het Panos-filiaal aan de Waversesteenweg in Etterbeek deed woensdag een wel erg bijzondere ontdekking in haar broodje. In het ding zat immers een dode kikker, beklaagt ze zich op twitter.

De vrouw in kwestie postte woensdag een foto van het broodje op de microblogsite. "Beeld je de HORROR in toen ik deze middag een kikker in mijn broodje vond. Panos, jullie hebben wat uit te leggen", schrijft ze.

De broodjesketen "neemt het probleem serieus" en zegt dat de nodige maatregelen zijn getroffen. Panos heeft contact opgenomen met de uitbaatster van het filiaal in Etterbeek, de kwaliteitsverantwoordelijke van het bedrijf, de leveraar van de ingrediënten van het desbetreffende broodje en de betrokken klant. Het bedrijf benadrukt dat het er een zeer strikte kwaliteitscontrole op nahoudt en dat alle voorwaarden van het federaal voedselagentschap FAVV worden gevolgd.

Het FAVV zelf heeft de vrouw in kwestie aangeraden klacht in te dienen, wat ze volgens woordvoerster Stéphanie Maquoi ook heeft gedaan.