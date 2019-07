Vrouw verongelukt bij crash met parapente in Diksmuide

Bij een ongeval met een paramotor is woensdagavond in Diksmuide een 32-jarige vrouw uit Ieper om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. De precieze oorzaak van de crash is voorlopig nog onduidelijk.

Het tragische ongeval gebeurde rond 21.30 uur langs de Ramboutstraat in Diksmuide. Het slachtoffer zou samen met haar man bezig geweest zijn met het testen van een nieuw zeil. Tijdens een vlucht stortte de vrouw met haar parapente vanop grote hoogte in het struikgewas.

De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor de vrouw kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De Veurnse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een deskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

De expert zal dus moeten uitmaken of een technisch defect dan wel een menselijke fout aan de basis lag.