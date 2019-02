Vrouw in verdachte omstandigheden omgekomen in Lede

In Oordegem bij Lede is een vrouw afgelopen nacht om het leven gekomen in haar woning. Volgens verschillende media is haar 35-jarige echtgenoot de dader, maar dat kan of wil de burgemeester Roland Uyttendaele aan VTM NIEUWS niet bevestigen. De man wordt wel ondervraagd door de politie.

Het koppel met drie kinderen woonde ongeveer een jaar in de deelgemeente van Lede. De vrouw, een moeder van drie kinderen van 10, 11 en anderhalf jaar, zou op gewelddadige manier om het leven zijn gekomen.

De kindjes waren op het moment van de feiten in de woning aanwezig. De echtgenoot heeft zelf de politie en hulpdiensten verwittigd en wordt momenteel ondervraagd.

Foto: Koen Baten