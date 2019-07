Vrouw uit Steenokkerzeel overlijdt na wespensteek

Een 65-jarige vrouw uit Steenokkerzeel is vrijdagnacht in het ziekenhuis overleden. Ze overleed na een allergische reactie op een wespensteek. Voor haar echtgenoot is het al de tweede keer dat hij een vrouw verliest.

Anne Marie Verlinden was twee weken geleden aan het werk in haar keuken in haar woning in de wijk Zonnebos toen ze werd aangevallen door wespen die waarschijnlijk hun toevlucht hadden gezocht in een vals plafond. “Daarna kreeg ze een allergische reactie die geleid heeft tot een hartstilstand”, zegt haar zoon Filip Schaekers in een bericht op Instagram. “Ze werd gedurende 16 minuten gereanimeerd door de MUG en overgebracht naar Gasthuisberg. Daar lag ze gedurende twee weken in coma en dan is ze zachtjes uitgedoofd.”

Het overlijden is een bijzonder zware klap voor de familie. “Ik ga nooit vergeten dat je er altijd was voor je kinderen en kleinkinderen, dat je regelmatig je 13 kleinkinderen opving tijdens Sinterklaasweekends of tijdens de vakanties en hen bedolf onder knuffels”, aldus zoon Filip. “Laten we niet verdrietig zijn omdat je weg bent, maar dankbaar voor de tijd die we samen hebben gekregen. Je zal steeds voortleven in onze herinneringen.”

Allergie

Voor echtgenoot Dirk Schaekers is het al de tweede keer dat hij een vrouw verliest. “Zijn eerste vrouw was onderwijzeres bij ons in de gemeente”, zegt Vital Orolé, pastoor van Diegem. “In 1979 kreeg zij al een hersenbloeding. Zij en Dirk hadden samen drie kinderen. Dirk is dan later hertrouwd met Anne Marie, ze hadden elkaar op het werk leren kennen. Anne Marie was een heel verstandige en sociale vrouw. Dirk had erg veel steun aan haar.”

Volgens Orolé was de familie er niet van op de hoogte dat Anne Marie allergisch was. “Je kon er niets aan doen”, zegt hij. “De medicijnen die ze in Gasthuisberg toedienden zijn niet aangeslagen. Een paar dagen terug vernam ik al dat het niet goed ging. Dit heeft me echt geraakt.”