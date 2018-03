In een woning in Lier is vandaag het lichaam van een 29-jarige vrouw aangetroffen. Dat zegt de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen. Alles wijst erop dat de vrouw omkwam door CO-vergiftiging.

In de woning bevonden zich op het moment van de feiten ook twee kinderen, maar zij stellen het goed. De wetsdokter komt ter plaatse om de doodsoorzaak van de vrouw te bevestigen en er wordt ook nog onderzocht of een defect toestel aan de oorzaak van de CO-vergiftiging lag.