Vrouw overlijdt bij mogelijk gezinsdrama

In Kasterlee in de Antwerpse Kempen zou een man zijn partner om het leven gebracht hebben door een messteek. Hij bracht haar nog zelf naar het ziekenhuis waar ze later overleed. Dat bevstigt het parket van Antwerpen, afdeling Turnhout aan VTM NIEUWS. De man wordt intussen verhoord als verdachte van moord, morgen wordt beslist of hij aangehouden wordt.

De vrouw werd door haar vriend naar het ziekenhuis in Herentals gebracht met een steekwonde, en overleed later op de dag aan de gevolgen ervan. De man wordt als mogelijke verdachte beschouwd en werd door de politie gerarresteerd. De man wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter die dan over zijn aanhouding zal beslissen.

Het koppel was samenwonend maar niet gehuwd en heeft twee kinderen, van twee en zes jaar oud. Zij waren aanwezig in de woning tijdens de feiten maar aangezien die al om zes uur vanochtend plaatsvonden, hebben ze er mogelijk niets van gemerkt. De dienst slachtofferhulp ontfermd zich over de kinderen. Wellicht vinden zijn onderdak bij familie, anders zag de jeugdmagistraat een oplossing voor de kinderen zoeken.