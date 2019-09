In het Antwerpse district Deurne is in een woning in de Gabriël Vervoortstraat in de Arenawijk het lichaam gevonden van een vrouw. “Het gaat om een verdacht overlijden”, bevestigt Sven Lommaert van de lokale politie.

Het parket bevestigt die informatie voorlopig niet en houdt het erop dat de 53-jarige vrouw dood is aangetroffen “in verdachte omstandigheden”. Het labo en de wetsdokter zijn gevorderd en het onderzoek is nog volop aan de gang, klinkt het.

Hoewel de doodsoorzaak nog niet officieel is vastgesteld, heeft het parket intussen wel al een onderzoeksrechter gevorderd voor moord omdat er aanwijzingen zijn van "mogelijk kwaad opzet". De onderzoeksrechter zal ter plaatse gaan samen met het parket.