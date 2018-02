Vrouw overleden nadat ze onder bus belandt

Een vrouw is in Deurne overleden nadat ze onder een bus terechtkwam. Dat bevestigt de lokale politie. Ze is achter een bus aangelopen die net wilde vertrekken, maar struikelde en kwam onder de bus terecht.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten de vrouw van 86 naar het ziekenhuis. Daar is ze aan haar verwondingen bezweken. Ze liep naast de vertrekkende bus in een poging die nog te doen stoppen om alsnog te kunnen instappen, maar kwam op een of andere manier ten val en belandde onder de bus.

Voor het bus- en tramverkeer was er heel wat hinder in de regio. De bus staat op een tramspoor, waardoor ook de trams niet kunnen passeren.

Derde ongeval met De Lijn vandaag

Vanochtend gebeurde ook in Deurne een ongeval met een tram. Op het kruispunt van de Ruggeveldlaan en de August Van de Wielelei in het Antwerpse Deurne botsten een tram en een bus op elkaar. Een 20-tal passagiers raakte lichtgewond, de buschauffeur moest bevrijd worden door de brandweer.

Aan een rotonde in Wommelgem is een tram vanochtend gekanteld. Daarbij vielen vier lichtgewonden. Door het ongeval was de oprit van de E313 richting Antwerpen tijdelijk afgesloten, om plaats te maken voor de takelwerkzaamheden.

